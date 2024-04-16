Число DDos-атак на российские компании увеличились в три раза

Только за первые четыре месяца 2024 года специалисты по кибербезопасности справились с 512 DDos-атаками.

В первом квартале 2024 года сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 512 DDos-атак. Для сравнения за весь 2023 год было 185 атак.

В основном злоумышленники вредят государственным ресурсам, финансовым и транспортным организациям, операторам связи, крупным СМИ и новостным агентствам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор.

Хакеры сконцентрировались на точечных ударах по ключевым отраслям, в которых возможно нанести максимальный урон. Например, инфраструктура ГК «Ростех» постоянно находится под атаками.

В 2023 году аэропорт Шереметьево предотвратил 16 попыток проникновения в IТ- инфраструктуру, справился с 7 крупными DDoS-атаками, а также пресек больше 3 тыс. попыток проникновения вредоносного кода.