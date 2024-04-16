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Трудовое право

Работодатели будут по новой форме возмещать в СФР оплату допвыходных сотрудникам с детьми-инвалидами

Обновили бланк заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.
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Опубликован приказ СФР от 16.01.2024 № 28.

В заявлении надо указать СНИЛС сотрудника, сведения о справке, подтверждающей инвалидность ребенка.

Кроме того, в бланке заявления надо отражать факт накопления до 24 дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами.

Напомним, работодатель оплачивает сотруднику с ребенком-инвалидом дни, в которые он не работал, а потом возмещает эти расходы в СФР. Всего положено 4 допвыходных в месяц. Но дни можно не брать, копить, и сразу взять 24 выходных подряд.

Причем эти 24 дня – рабочие дни, выходные в число этих дней не включают.

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