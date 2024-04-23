🔥 Новая акция от «Клерка»: бухгалтерия с нуля, УСН, ОСНО и воинский учет за 3690 рублей!

Мы запускаем новую акцию на самые свежие и актуальные курсы «Клерка»! Выберете свой онлайн-курс и начните учиться уже сегодня.
Учиться можно без диплома бухгалтера. Вам не нужно ждать старта нового потока, сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете изучать курс в комфортном для вас темпе.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
За один месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.
Цена: 3690 рублей вместо
18 990 рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете профессионально работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.
Цена: 3690 рублей вместо
15 950 рублей.
ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
Узнаете, как без ошибок составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность и налоговые базы.
Цена: 3690 рублей вместо
15 990 рублей.
Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С
Начался весенний призыв уже по новым правилам 2024 года! Получите актуальные знания по ведению воинского учета в организации, чтобы не нарваться на огромные штрафы.
Вы узнаете, как поставить работника на учет, какие документы нужно запросить, как оформить отсрочку или бронь специалисту, а также отработаете навыки ведения воинского учета в 1С:ЗУП.
Цена: 3690 рублей вместо
16 000 рублей.
Не нашли нужный курс? Больше онлайн-курсов со скидками в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию