🔥 Новая акция от «Клерка»: бухгалтерия с нуля, УСН, ОСНО и воинский учет за 3690 рублей!

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Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете профессионально работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

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Узнаете, как без ошибок составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность и налоговые базы.

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Начался весенний призыв уже по новым правилам 2024 года! Получите актуальные знания по ведению воинского учета в организации, чтобы не нарваться на огромные штрафы.

Вы узнаете, как поставить работника на учет, какие документы нужно запросить, как оформить отсрочку или бронь специалисту, а также отработаете навыки ведения воинского учета в 1С:ЗУП.

Цена: 3690 рублей вместо 16 000 рублей.

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