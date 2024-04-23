Минфин хочет отменить все программы льготной ипотеки и сохранить только одну

Чтобы снизить цены на рынке первичного жилья, власти предлагают отказаться от льготной ипотеки для IT-специалистов и от ставки 8% на покупку жилья в новостройках. Семейная ипотека будет продлена до 2030 года.

Минфин поддержал завершение IT-ипотеки и льготной программы жилищного кредитования под 8%.

Больше 90% кредитов на покупку жилья в новостройках выдаются по льготным условиям. Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев считает, что эту долю нужно сократить до 25%.

Льготная ипотека для IT-специалистов закончится в декабре 2024 года, а программа, по которой можно купить квартиру в новостройке под 8%, — в июне 2024.

Минфин уверен, что продлевать такую поддержку больше не нужно. Об этом пишут «Известия».

Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным, — сказал Яковлев.

Исключение предлагают сделать только для семейной ипотеки, которую президент решил продлить до 2030 года.