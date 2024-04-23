Минфин хочет отменить все программы льготной ипотеки и сохранить только одну

Минфин поддержал завершение IT-ипотеки и льготной программы жилищного кредитования под 8%.
Больше 90% кредитов на покупку жилья в новостройках выдаются по льготным условиям. Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев считает, что эту долю нужно сократить до 25%.
Льготная ипотека для IT-специалистов закончится в декабре 2024 года, а программа, по которой можно купить квартиру в новостройке под 8%, — в июне 2024.
Минфин уверен, что продлевать такую поддержку больше не нужно. Об этом пишут «Известия».
Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным, — сказал Яковлев.
Исключение предлагают сделать только для семейной ипотеки, которую президент решил продлить до 2030 года.
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