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Налоговый мониторинг

Так ли страшен налоговый мониторинг? Теперь читатели «Клерка» узнают больше об этом виде контроля

На «Клерке» есть полезный блог компании ДРТ, которая знает все о налоговом мониторинге. Читатели могут в любой момент уточнить важную информацию в комментариях.
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Группа компаний ДРТ — один из лидеров в области аудита, консалтинга, управления рисками, финансового, налогового и юридического консультирования.

Специалисты более 30 лет консультируют государственные и частные компании из различных отраслей экономики.

Команда ДРТ по налоговому мониторингу признана лидером рынка методологических услуг в этой области по версии изданий CNews и IaasSaasPaas.

«PRO.Налоговый мониторинг» — крупнейший частный канал о налоговом мониторинге и СВК в России от экспертов ДРТ.

В следующем году налоговому мониторингу «исполнится» 10 лет. За это время в десятки раз снизились критерии для перехода на новый режим взаимодействия с ФНС, а совсем скоро они уменьшатся еще на 20%.

Познакомьтесь поближе с налоговым мониторингом в блоге компании ДРТ.

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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Продолжаем собирать мемы от великих художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Нетология
Карьера бухгалтера

Смена профессии: как бухгалтеру перебороть страх перемен

Бухгалтер — одна из популярных и востребованных профессий, но одновременно с этим одна из самых ответственных и напряженных. Выгорания случаются у бухгалтеров достаточно часто, и в эти минуты приходят мысли о смене профессии. Как быть, если сердце требует перемен, а разум переживает за благосостояние?

Смена профессии: как бухгалтеру перебороть страх перемен
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Трудовое право

День отдыха за работу в выходной оплате не подлежит, но оплатить его надо

Если сотрудник в прошлом месяце работал в выходной день, а в текущем месяце взял отгул, то ему надо оплатить полный оклад, хотя работать он будет на один день меньше.

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Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

У иностранных инвесторов будет упрощенный порядок оформления виз в РФ

За инвестиции в российскую экономику от 50 млн рублей иностранные предприниматели смогут получать многократные деловые визы в РФ.

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КСК ГРУПП
ЕНП (единый налоговый платеж)

Переходный период закончился: как платить налоги в 2024 году

В 2023 году система расчетов с бюджетом претерпела существенные изменения. Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ внес поправки в НК. Появилось понятие Единого налогового счета (ЕНС). Каждому налогоплательщику, будь то физлицо, ИП или компания, открыт единый налоговый счет, на котором учитываются все расчеты с бюджетом, касающиеся уплаты налогов и взносов.

Переходный период закончился: как платить налоги в 2024 году
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Алексей Иванов

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 2

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Сегодня тест посвящен активам и пассивам.

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 2
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бухгалтеры

👀 «Клерк» на YouTube смотрят уже больше 5000 человек!

На нашем ютуб-канале вы найдете крутые налоговые и бухгалтерские новости. Подкасты про финансы и инвестиции, а также вебинары для бухгалтеров и кадровиков.

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Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Аргументы для повышения стоимости бухгалтерского обслуживания

Продолжаем серию статей про то, как организовать работу по повышению стоимости бухгалтерских услуг. В рамках предыдущей статьи мы рассмотрели вопросы о том, как подготовиться к повышению цен, а также насколько сильно допустимо поднимать стоимость обслуживания клиентам. Теперь нам предстоит поговорить о том, какие аргументы использовать для согласования повышения стоимости, а также рассмотреть важные аспекты психологии принятия решений клиентом.

Аргументы для повышения стоимости бухгалтерского обслуживания
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Экономика России

Минфин засекретил часть расходов федерального бюджета

За 2023 год расходы федерального бюджета составили 32,35 трлн рублей, на доходы пришлось 29,12 трлн. Дефицит бюджета составил почти 3,23 трлн рублей.

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ivkin.nikita.r@gmail.com
Банкротство

Банкротство иностранцев в России. Трансграничное банкротство в каждый дом!

До 2022 года большинство сделок в России структурировалось с участием иностранных компаний на Кипре, на БВО. Не в последнюю очередь это делалось для налоговой оптимизации и сокрытия источника происхождения денег. Если проект не взлетит, кредиторы могут направлять письма на деревню дедушке в Лимасоле.

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Наталья Горячая
Зарплата

Могу ли я снизить зарплату сотрудника за его опоздания?

Нет, производить удержания из зарплаты в таких случаях нельзя. Перечень случаев удержаний, которые может производить работодатель без согласия сотрудника из заработной платы, закрытый и расширительному толкованию не подлежит.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Фиксированные взносы ИП

Налог по ПСН в 2024 году можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год

Порядок уменьшения налога на взносы ИП 1%, который ФНС разъяснила своими письмами, действует не только для УСН, но и для ПСН.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Иван Шестак
Управление финансами

Коротко о том, какие бывают формы финансирования?

В России существуют различные формы финансирования бизнеса со своими особенностями и условиями. Выбор зависит от целей компании, её размера, стадии развития и рыночной ситуации. Существует несколько источников получения средств.

Коротко о том, какие бывают формы финансирования?
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Альберт Ханов
УК РФ

Зачем бенефициара объявляют в международный розыск? Мнение налогового адвоката

При расследовании налоговых преступлений в 2023-2024 годах отчетливо обозначился новый тренд на привлечение бенефициара к уголовной ответственности с последующим объявлением в федеральный и международный розыск.

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Самозанятые

С 2026 года самозанятые смогут получать больничные пособия

Самозанятым позволят добровольно отчислять средства в Соцфонд, из которых сформируется база для выплаты больничных пособий.

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Налоговый мониторинг

Так ли страшен налоговый мониторинг? Теперь читатели «Клерка» узнают больше об этом виде контроля

На «Клерке» есть полезный блог компании ДРТ, которая знает все о налоговом мониторинге. Читатели могут в любой момент уточнить важную информацию в комментариях.

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Уведомление по ЕНП

❗ Авансы по всем имущественным налогам за весь год можно включить в одно уведомление

До 25 апреля надо сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги за 1 квартал с кодом периода 34/01. Туда же можно включить эти налоги с кодами 34/02, 34/03 и 34/04.

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vladp18
Психология для бухгалтера

Бухгалтеры, на какой стороне кровати вы спите? И что это о вас говорит?

Положение тела во время сна может дать представление о вашей личности, предпочтениях и даже состоянии здоровья. Если вы хотите улучшить качество своего сна, подумайте о том, чтобы немного изменить положение тела во время сна и посмотреть, поможет ли это.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Экономические преступления

Уголовные риски при исполнении государственных контрактов

Все больше предпринимателей в своей деятельности стремятся заключить государственные контракты. Такое желание обусловлено, в том числе, стимулирующей политикой государства в этом направлении. Важно знать не только как заключить контракт, но и не понести серьезные финансовые и репутационные потери, а главное — не стать обвиняемым в совершении преступления.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Участникам электронной торговли приготовиться к изменениям и возможным сложностям

В ближайшем будущем участников электронной торговли в государствах-членах ЕАЭС ждут введение новой категории товаров и новые таможенные правила, объяснил председатель совета ТПП РФ по таможенной политике Георгий Петров.

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