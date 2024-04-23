Так ли страшен налоговый мониторинг? Теперь читатели «Клерка» узнают больше об этом виде контроля

На «Клерке» есть полезный блог компании ДРТ, которая знает все о налоговом мониторинге. Читатели могут в любой момент уточнить важную информацию в комментариях.

Группа компаний ДРТ — один из лидеров в области аудита, консалтинга, управления рисками, финансового, налогового и юридического консультирования.

Специалисты более 30 лет консультируют государственные и частные компании из различных отраслей экономики.

Команда ДРТ по налоговому мониторингу признана лидером рынка методологических услуг в этой области по версии изданий CNews и IaasSaasPaas.

«PRO.Налоговый мониторинг» — крупнейший частный канал о налоговом мониторинге и СВК в России от экспертов ДРТ.

В следующем году налоговому мониторингу «исполнится» 10 лет. За это время в десятки раз снизились критерии для перехода на новый режим взаимодействия с ФНС, а совсем скоро они уменьшатся еще на 20%.

Познакомьтесь поближе с налоговым мониторингом в блоге компании ДРТ.