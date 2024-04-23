Один маркетплейс начал продавать золотые слитки ручной работы

На площадке Мегамаркет появилось 160 экземпляров золотых слитков 999-й пробы весом 5, 10 и 15 грамм.
Уникальность изделий в концентрации чистого драгметалла: один слиток весом 1 кг содержит 999,9 грамма чистого золота. Для создания большинства ювелирных изделий производители используют 585 и 750-ю пробу.
Пользователи могут найти коллекцию в разделе «Ювелирные изделия — Сувениры». Чтобы заказать слиток из желтого золота, достаточно выбрать адрес получения и определиться с доставкой. Изделие можно забрать в пункте выдачи заказов или оформить получение у курьера.
Вернуть товар можно в течение 7 дней при условии сохранности бирки, пломбы и упаковки.
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