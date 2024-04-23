«Ашан» не собирается уходить с российского рынка

Компания заявила, что будет расширять сферы своей деятельности и увеличивать прибыль. Об уходе из РФ речи не идет.

Ретейлер «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка — компания планирует развивать бизнес в стране.

«Ашан ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и более того планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли, — говорится в сообщении компании.

Такое заявление «Ашан» сделал в ответ на новость о сделках группы Auchan Holding на рынке недвижимости.

Недавно мы писали, что дочерняя компания Auchan продала бизнес в РФ. Новым владельцем компании «Ситрас» с 12 апреля 2024 года стала фирма «Торговые галереи», которая принадлежит бизнесу Тагира Шаймарданова.