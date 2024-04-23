Официально: сколько выдали дальневосточной ипотеки и гектара, арктической ипотеки

По программам Дальневосточной и Арктической ипотеки Росреестр зарегистрировал свыше 88 тысяч ипотек.

С начала действия программы «Дальневосточная ипотека» — с декабря 2019 года — по данным на 5 апреля 2024 года Росреестр зарегистрировал ипотеки в отношении 86 125 объектов недвижимости. Среди сделок, заключенных в рамках программы:

34 099 — договоров участия в долевом строительстве;

37 964 — договоров купли-продажи;

8183 — договоров уступки прав требования по ДДУ.

Ранее президент на восьмом Восточном экономическом форуме отметил эффективность «Дальневосточной ипотеки», с помощью которой более 78 000 семей уже приобрели или построили новое жилье.

Лидерство по числу ипотек по программе «Дальневосточная ипотека» сохранили Якутия и Приморский край. В них приняты решения в отношении 21 279 и 18 175 объектов.

На третьем месте Бурятия (13 тыс.), на четвертом — Хабаровский край (11,1 тыс.), на пятом — Амурская область (7,7 тыс.), на шестом — Забайкальский край (5,7 тыс.). Завершают список Сахалинская область — 4,6 тыс., Магаданская и Чукотский АО — 2,8 тыс., Камчатский край — 1,3 тыс. и Еврейская автономная область — 369.

За 3 с лишним года программа показала популярность у жителей Дальневосточного федерального округа, стала эффективным инструментом улучшения жилищных условий, развития строительного сектора, освоения новых территорий – что крайне важно в условиях ДФО. Росреестр помогает гражданам в оформлении «Дальневосточной ипотеки», сопровождает каждую сделку, сокращает сроки регистрации в интересах жителей Дальнего Востока. В настоящее время срок регистрации составляет менее 24 часов, - сообщил руководитель ведомства Олег Скуфинский.

Популярностью также пользуется «АрктичеJabwbская ипотека», которая действует с декабря 2023 года. Это расширение «Дальневосточной ипотеки» на регионы и муниципалитеты российской Арктики. Запустить программу под 2% для молодых семей поручил Путин.

На 5 апреля 2024 в рамках программы зарегистрированы ипотеки в отношении 1936 объектов недвижимости, из них с использованием кредитных средств заключено 1723 договора купли-продажи, 244 договора участия в долевом строительстве и 2 договора уступки прав требования по ДДУ.

Наибольшее количество ипотек зарегистрировано в Архангельской области и Ненецком автономном округе — 958, а также Красноярском крае — 641. На третьем месте – Мурманская область (150), на четвертом — Карелия (120), на пятом – Ямало-Ненецкий автономный округ (64).

Еще одним эффективным механизмом для повышения качества жизни граждан на Дальнем востоке стала программа «Дальневосточный гектар».

По данным ФИС «На Дальний Восток», которую разработал и сопровождает Росреестр, с момента запуска программы «Дальневосточный гектар» (2016 год) предоставлено более 106,5 тысяч земельных участков общей площадью 88,7 тысяч гектаров в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне РФ.

За период с 1 января по 12 апреля 2024 предоставлено 1564 участка общей площадью 983,7 га. Из них наибольшее количество – в Сахалинской области (272), Приморском крае (254) и Якутии (241).

В 2023 году гражданам в безвозмездное пользование предоставлено 10 320 земельных участков общей площадью 6290 га.