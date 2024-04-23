ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за нарушений в рекламе ипотеки

ФАС решила наказать «Альфа-Банк» за нарушения в рекламе ипотеки.

В рекламе, которая распространялась на радио, утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн рублей.

Однако другие существенные условия — такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса — не были указаны. В рекламе также сообщалось о том, что продукт АО «Альфа-Банк» — это «лучшая ипотека в России» без указания объективных критериев сравнения услуги.

Такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

ФАС оценит рекламу АО «Альфа-Банк» на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф.