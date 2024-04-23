На имущественные налоги надо сдать уведомление, чтобы деньги ушли в бюджет

По налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за 1 квартал 2024 года организациям надо сдать уведомление по ЕНП до 25 апреля включительно.

Несмотря на то, что налоговики в итоге сами начисляют эти налоги, бизнес должен сдавать уведомления.

Код периода в уведомлении на имущественные налоги – 34/01.

Подробно про апрельское уведомление мы рассказывали тут.

Без ЕНП-уведомлений авансовые платежи по этим налогам при наступлении срока их уплаты не будут распределены по реквизитам КБК и ОКТМО в региональные и местные бюджеты, предупреждают налоговики.

Средства поступят на ЕНС и будут там до тех пор, пока не будет сформировано сообщение от ФНС о начисленных налогах, которое получают налогоплательщики — как правило во 2-м квартале следующего года.

Кстати, в 2024 году за несдачу уведомлений по ЕНП не начисляют пени, если на ЕНС есть достаточная для уплаты налога сумма.

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