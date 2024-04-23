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Маркировка товаров

Торговые сети просят вернуть право продавать «бракованные» молочные продукты

Магазины жалуются, что не все QR-коды с маркировкой молочной продукции корректно считываются на кассах. Предприятия просят продлить временный режим и разрешить им вручную вносить информацию о коде товара и дате производства.
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Ассоциация компаний розничной торговли обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой продлить механизм, который позволяет магазинам продавать молочную продукцию с нечитаемыми кодами маркировки.

Представители торговли просят дать им возможность передавать в систему маркировки информацию о коде товара и дате производства каждой единицы молочной продукции, если код маркировки не считывается. Такое послабление действовало с 27 июля 2023 года по 1 апреля 2024 года. При этом продажа «бракованных» товаров не должна превышать 2% от общего оборота молочки за месяц, пишет РБК.

Особый режим ввели для того, чтобы продавцы и производители адаптировались к технологиям маркировки. Этот механизм позволял производителям снизить число товаров с нечитаемым кодом, исправить ошибки и избежать издержек.

Как заявляют торговые сети, производители молочных продуктов по-прежнему привозят товары с нечитаемыми кодами. Их число варьируется от 0,1 до 1,5%. Применение нужных технологий не гарантирует 100% считываемости QR-кодов на кассе. В таком случае «бракованные» товары придется списывать и утилизировать — больше 500 млн единиц молочной продукции в год.

По данным Национального союза производителей молока, в 2023 году максимальный объем товаров с нарушением маркировки составил 1,5% рынка. Это 39 млрд рублей в год или 3,3 млрд в месяц.

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