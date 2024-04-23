Какие данные в реестр воинского учета должны передавать ФНС и СФР: таблица

В электронный реестр воинского учета должны поступать сведения от органов власти, медорганизаций, МВД, а также ФНС, СФР. Смотрите в нашей таблице, кто и какие сведения будут передавать.

Кто передает Какие сведения передает МВД О гражданах, которые: переехали в другой город;

зарегистрированы по месту пребывания на срок более 3 месяцев;

не состоят на воинском учете, хотя должны;

приобрели гражданство РФ;

имеют судимость. ФНС Из реестров: ЗАГС;

ЕФИР. Органы дознания и следствия о возбуждении уголовных дел и передаче их в суд Федеральные суды о приговорах судов СФР о признании инвалидами Органы региональной власти о состоянии здоровья граждан (сведения передают медорганизации) ЦИК О гражданах: избранных депутатами;

зарегистрированных кандидатами в депутаты. вузы о студентах Минпросвещения о студентах и школьниках Органы федеральной власти иные сведения

Эти нормы прописаны в Федеральном законе от 14.04.2023 № 127-ФЗ.

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