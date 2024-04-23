Какие данные в реестр воинского учета должны передавать ФНС и СФР: таблица

Кто передает
Какие сведения передает
МВД
О гражданах, которые:
ФНС
Из реестров:
Органы дознания и следствия
Федеральные суды
СФР
Органы региональной власти
ЦИК
О гражданах:
вузы
Минпросвещения
Органы федеральной власти
Эти нормы прописаны в Федеральном законе от 14.04.2023 № 127-ФЗ.
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