Появились новые способы выгодно вложить деньги

Новые способы такие:
Теперь можно открыть 3 индивидуальных инвестиционных счета третьего типа одновременно.
Сняты ограничения на объем вложений.
Расширены налоговые вычеты.
Также с января заработала программа долгосрочных сбережений: ее участники могут вкладывать как собственные средства, так и накопительную часть будущей пенсии. В I квартале 2024 года этим механизмом уже воспользовались около 280 000 человек.
Глава правительства подчеркнул, что инвестиционные возможности россиян нужно расширять дальше:
Формировать новые привлекательные инструменты как для граждан, так и для бизнеса. Укреплять инвестиционную активность. Способствовать привлечению капиталов именно в российскую юрисдикцию. Развивать совместные проекты с компаниями из дружественных стран, — сказал Мишустин.
С 2024 года появилась возможность открывать одновременно три ИИС третьего типа, который пришел на смену двум предыдущим. Более широкими стали налоговые вычеты, которые позволяют людям сэкономить на этом значительные суммы.
Комментарии2
в переводе на привычный язык это звучит так
На Поле Чудес разрешается выкопать ТРИ ямки одновременно!
В каждую ямку можно закопать не только 5 золотых, а вообще сколько пожелаете!
Выхожу из магазина, а на встречу два грузина, раз.... и сняли
Одного пока не понял....
Мишлинустин под кого косит: под Алису или под Базилио?
а что плохого? пусть покупают акции (облигации) на трех счетах в трех банках. Кому мешает? может у кого-то мешок денег. Разложит по счетам (ямкам), хоть что-то сохранит (??)