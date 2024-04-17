Появились новые способы выгодно вложить деньги

Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии финансовых инструментов в России рассказал о расширении инвестиционных возможностей россиян и жителей страны.

Новые способы такие:

Теперь можно открыть 3 индивидуальных инвестиционных счета третьего типа одновременно .

Сняты ограничения на объем вложений.

Расширены налоговые вычеты.

Также с января заработала программа долгосрочных сбережений: ее участники могут вкладывать как собственные средства, так и накопительную часть будущей пенсии. В I квартале 2024 года этим механизмом уже воспользовались около 280 000 человек.

Глава правительства подчеркнул, что инвестиционные возможности россиян нужно расширять дальше:

Формировать новые привлекательные инструменты как для граждан, так и для бизнеса. Укреплять инвестиционную активность. Способствовать привлечению капиталов именно в российскую юрисдикцию. Развивать совместные проекты с компаниями из дружественных стран, — сказал Мишустин.

С 2024 года появилась возможность открывать одновременно три ИИС третьего типа, который пришел на смену двум предыдущим. Более широкими стали налоговые вычеты, которые позволяют людям сэкономить на этом значительные суммы.