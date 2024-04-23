При каких условиях период учебы засчитывается в страховой стаж

Страховой стаж — это основа будущей пенсии по старости. Студенческие годы в него не входят, но есть нюансы: некоторым зачтут время получения образования при формировании пенсионных выплат, а кому-то нет.

Например, период обучения в вузе или колледже не включается в страховой стаж и не отражается в выписке из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Ведь когда студент учится, к примеру, в университете, никто не платит за него взносы в СФР.

Из этого правила есть исключение: период обучения может учитываться, если человек получал высшее или среднее образование до 2002 года. Тогда действовали другие правила формирования пенсии. Годы обучения включат в расчет, если это приведет к увеличению ее размера.

После окончания вуза у сотрудника может возникнуть необходимость в дополнительном образовании — курсах повышения квалификации и тренингах. Они засчитываются в специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, если:

учеба организована работодателем ;

сотрудник сохранил рабочее место во время обучения;

компания платила страховые взносы за работника.

Такое разъяснение дает портал Объясняем.рф в своем телеграм-канале.