Запущен инструмент для быстрого закрытия QIWI Кошелька

Агентство по страхованию вкладов запустило бот для владельцев QIWI Кошельков, с помощью которого можно быстро закрыть электронный кошелек через личный кабинет платежного сервиса QIWI Кошелек.

Услуга доступна владельцам кошельков в возрасте с 18 лет, которые ранее прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.

Для закрытия кошелька необходимо:

Авторизоваться в ЛК платежного сервиса QIWI Кошелек на сайте КИВИ Банка (АО) с помощью имеющегося логина и пароля. Нажать на кнопку «удалить кошелек». Дать согласие на удаление кошелька, а также подтвердить свою личность нажатием кнопок «согласен» и «подтверждаю».

QIWI Кошелек будет удален при условии нулевого баланса и отсутствия блокировок со стороны банка до даты отзыва лицензии. В противном случае бот направит сообщение о том, что закрытие возможно только по письменному заявлению.

Данные о закрытии кошелька автоматически направляются в Федеральную налоговую службу, пояснило АСВ.