Запущен инструмент для быстрого закрытия QIWI Кошелька

Услуга доступна владельцам кошельков в возрасте с 18 лет, которые ранее прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.
Для закрытия кошелька необходимо:
Авторизоваться в ЛК платежного сервиса QIWI Кошелек на сайте КИВИ Банка (АО) с помощью имеющегося логина и пароля.
Нажать на кнопку «удалить кошелек».
Дать согласие на удаление кошелька, а также подтвердить свою личность нажатием кнопок «согласен» и «подтверждаю».
QIWI Кошелек будет удален при условии нулевого баланса и отсутствия блокировок со стороны банка до даты отзыва лицензии. В противном случае бот направит сообщение о том, что закрытие возможно только по письменному заявлению.
Данные о закрытии кошелька автоматически направляются в Федеральную налоговую службу, пояснило АСВ.
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