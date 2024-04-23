ЦБ: мониторинг деловой активности остается вблизи максимумов

В апреле 2024 года индикатор бизнес-климата снизился до 10,1 пункта. В марте он составлял — 10,6 пункта.
Оценки спроса несколько уменьшились, но остаются вблизи исторических максимумов. В целом ИБК по-прежнему около максимальных значений за 12 лет. Это указывает на продолжающееся расширение деловой активности, — сказано на сайте Центробанка.
Компании дают рекордные оценки инвестиционной активности. По этому критерию ожидания бизнеса выросли впервые с начала 2024 года.
Ожидания производственных предприятий по выпуску продукции остались максимально позитивными за период с 2014 года. При этом текущие оценки по производству заметно превышают средний уровень как 2023 года, так и первого квартала текущего года.
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