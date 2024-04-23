Налоговая утвердила формат электронных банковских гарантий

Банкам разрешат давать бизнесу электронные гарантии и отправлять их в ФНС в электронной форме.

Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 28.02.2024 №ЕД-7-15/162@, по которому банки могут оформлять и направлять в налоговую банковские гарантии в электронном виде.

Благодаря нововведению во взаимодействии между клиентом, банком и налоговой исключаются ошибки при оформлении банковских гарантий, обеспечивается более быстрое получение необходимых документов, сокращаются сроки на их обработку и аудит, — говорится на сайте ФНС.

Гарантия будет подписана усиленной квалифицированной подписью и направлена в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. Документ действителен без доверенности уполномоченного представителя.

Ранее мы писали, что банковские гарантии стали электронными.