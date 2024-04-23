📞 Начали действовать новые штрафы в КоАП

17 апреля вступили в силу дополнения в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за спам по телефону.

Размер штрафа по новым нормам ст. 14.3 КоАП:

20 000 - 100 000 руб. — для ИП;

150 000 - 500 000 руб. — для малых предприятий.

Для граждан предусмотрены штрафы в 10-20 тысяч руб., на должностных лиц – от 20 до 100 тысяч, а для организаций — от 300 000 до 1 млн рублей.

Запрещены «холодные» звонки, автодозвон и рассылки смс и e-mail без предварительного согласия абонента.

Если клиент пожалуется в ФАС, нужно доказать, что вы получали его согласие на сообщения о новинках, акциях и т. п. Идеально, если оно получено вместе с согласием на обработку персональных данных.