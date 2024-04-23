Земельный налог за сельхозземли не всегда 0,3%

Ставка земельного налога 0,3% – это своего рода льгота. И чтобы она была, надо соблюдать условия.

Об этом предупреждает ФНС в письме от 04.04.2024 № БС-4-21/3917@.

Так, ставку 0,3% применяют для земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства.

То есть должны соблюдаться 2 условия: по назначению земли и по ее использованию.

Это неоднократно подтверждали суды.

Если компания имеет сельхозземлю, но не использует ее для сельскохозяйственного производства, то ставку 0,3% применять нельзя. Ставка будет 1,5%.

Налоговики начисляют налог по ставке 0,3%, только если у них есть подтверждение условий применения такой льготной ставки.