Банк ВТБ начал тестировать свою метавселенную

Разработка напоминает игру Roblox, в которой у пользователей есть свои цифровые личности.

ВТБ приступил к тестированию собственной платформы, которая позволит проводить онлайн-мероприятия с эффектом живого присутствия, которого будут достигать за счет 3D-аватаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления ВТБ Вадима Кулика.

Итоговая версия платформы позволит ее участникам ходить по реальным локациям и действовать, сидя перед экраном гаджета. Однако это будет не игровой инструмент, а способ корпоративной коммуникации.

Пользователи смогут выбрать 3D-аватар из нескольких вариантов. Последние могут улыбаться, чтобы лучше передавать эмоции. Также задействовано сразу несколько локаций. При этом основным местом действия в метавселенной останется головной офис банка в «Москва-сити».