Бухгалтеры неправильно отражают в 6-НДФЛ доходы ВКС

При заполнении расчетов по форме 6-НДФЛ многие налоговые агенты допускают ошибки при отражении доходов, полученных высококвалифицированными специалистами.

Региональное УФНС поясняет, какие строки раздела 2 надо заполнять:

по строке 115 за 2023 год и строке 121 с 2024 года — надо отражать сумму дохода, начисленную высококвалифицированным специалистам (ВКС);

по строке 121 за 2023 год и строке 111 с 2024 года – количество ВКС, получивших доход по трудовым договорам;

по строке 142 за 2023 год и строке 141 с 2024 года – исчисленный НДФЛ по всем ВКС.

Обратите внимание, что высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области. Этот статус подтверждается разрешением на работу, выданным главным управлением по миграции МВД (бывш. ФМС).

Зарплата ВКС облагается НДФЛ по ставке 13% до 5 млн рублей, 15% – свыше 5 млн, прочие доходы – по ставке 30%.

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