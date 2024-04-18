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ВЭД

Что изменилось в валютном контроле с апреля

Участники ВЭД с 1 апреля подают в банки меньше документов о сделках с иностранными контрагентами. Расчеты по внешнеторговым контрактам разрешили вести через другие уполномоченные банки, а не только в тех, где сделка стоит на учете.
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По валютным операциям стало меньше документов

С 1 апреля 2024 года вступили в силу правила представления подтверждающих документов по внешнеторговым контрактам. Участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей. Раньше этот порог составлял 600 000 рублей.

Участники ВЭД при поступлении денег от иностранных контрагентов на транзитный валютный счет должны представлять в банк документы, связанные с проведением операции. Это же правило касается и списаний средств с такого счета.

В банк нужно отправить договоры с иностранными партнерами, акты передачи товаров, работ или услуг, перевозочные и платежные документы, счета-фактуры. Полный список есть в федеральном законе № 173-ФЗ.

Расчеты по внешнеторговым контрактам

Компании и ИП должны ставить на учет заключаемые с иностранными контрагентами внешнеторговые договоры. Для этого в банк надо подать сведения о заключенной сделке. В документе указать вид контракта, валюту расчета, сумму обязательств, реквизиты партнера-нерезидента. Чтобы упростить задачу, участники ВЭД могут отправить в банк сам договор с иностранным контрагентом.

Документы нужно представить в уполномоченный банк в течение 15 рабочих дней.

С 1 апреля 2024 года компании вправе проводить расчеты по внешнеторговым контрактам через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке, а не только в том, который поставил внешнеторговый контракт на учет. Раньше расчеты нужно было вести только через банк, в котором сделка стоит на учете.

Какие документы нужно подавать при наличных расчетах

Компании и ИП, которые сотрудничают с иностранными контрагентами и ведут наличные расчеты, должны поставить такой контракт на учет в уполномоченный банк не позднее 45 дней со дня получения наличных.

При внесении наличных в банк нужно подать:

  • документы, подтверждающие расчеты в наличной форме;

  • документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание услуг и передачу результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

  • при наличии подают сведения о декларациях на товары, которые были поданы в отношении ввезенных в РФ наличных денежных средств.

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Комментарии

1
  • Jep77
    Главный бухгалтер

    С 1 апреля 2024 года компании вправе проводить расчеты по внешнеторговым контрактам через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке, а не только в том, который поставил внешнеторговый контракт на учет. Раньше расчеты нужно было вести только через банк, в котором сделка стоит на учете.

    Так и до 01.04.24 можно было осуществлять платежи через любой банк, если контракт стоит на учете в уполномоченном банке. Можно пояснить о чем речь?

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Участники ВЭД с 1 апреля подают в банки меньше документов о сделках с иностранными контрагентами. Расчеты по внешнеторговым контрактам разрешили вести через другие уполномоченные банки, а не только в тех, где сделка стоит на учете.

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