23 апреля — день маркетплейсов на «Клерке»! Вас ждут два полезных и бесплатных вебинара

«Клерк» запускает марафон, который поможет узнать все о деятельности маркетплейсов в 2024 году. Вместе с экспертами разберем новые правила, личные кабинеты и типичные ошибки предпринимателей и бухгалтеров, которые работают в сфере электронной коммерции.

Мы подготовили целых 2 бесплатных и полезных урока о том, как торговать на маркетплейсах и почему электронная коммерция — отличный шанс для бухгалтера зарабатывать больше и повышать свои профессиональные навыки.

23 апреля в 11:00 мск состоится бесплатный вебинар «Секреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024». Вы познакомитесь с основными изменениями на площадке и откроете новые возможности для ведения бизнеса

На вебинаре:

Расскажем про перспективы развития на Мегамаркете.

Покажем реальные преимущества перед другими маркетплейсами и горизонты развития с нами.

Разберем выгодные ниши и работающие инструменты для продвижения вашего бренда.

Во втором блоке вебинара вы узнаете про закрывающие документы, их виды и функции.

Разъясним правила чтения закрывающих документов: как верно понять информацию, содержащуюся в них.

Рассмотрим конкретные примеры закрывающих документов и их особенности.

Записаться

23 апреля в 17:00 мск пройдет открытый урок «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году». Вместе с экспертом обсудим, как рост числа селлеров и изменения в законодательстве могут стать вашим шансом на увеличение дохода.

Бесплатный урок, который откроет вам глаза на новые возможности для бухгалтеров. Вы научитесь всему — от управления налогами до эффективной работы с документами на популярных маркетплейсах — таких как Wildberries и Ozon. Понимание новых правил поможет вам оптимизировать налоговые отчисления и улучшить учет, что непременно приведет к увеличению доходов.

Ведущая открытого урока — Елена Ярушкина, известный эксперт в области бухгалтерии маркетплейсов, которая помогла уже тысячам бухгалтеров улучшить их профессиональные навыки.

На открытом уроке вы узнаете:

Какие изменения в законодательстве вступают в силу в 2024 году и как они повлияют на вашу работу.

Секреты эффективного использования личных кабинетов на крупнейших маркетплейсах.

Распространенные ошибки бухгалтеров и способы их избежания.

Присоединяйтесь к нашему открытому уроку «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» и будьте в числе первых, кто узнает о ключевых изменениях в законодательстве.

Записаться

Помните, что количество мест ограничено, поэтому не откладывайте регистрацию на последний момент!