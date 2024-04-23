Разработчики разместили в RuStore больше 37 тысяч мобильных приложений

В RuStore можно скачать игры от производителей из Китая, которые недоступны в других магазинах мобильных приложений.

В российском магазине RuStore пользователи устройств на базе Android могут скачать больше 37 000 приложений. Треть из них разместили иностранные разработчики.

Привлечение иностранных разработчиков — важное направление в развитии RuStore. Мы постоянно общаемся с новыми студиями и помогаем выходу новых и уникальных предложений для наших пользователей. Сейчас в нашем каталоге доступно более 37 тыс. приложений, из которых треть — от зарубежных паблишеров, — сказал ТАСС директор по работе с партнерами в RuStore Илья Ульянов.

Чаще всего в RuStore появляются игры от китайских производителей, которые пользователи из России не могут найти в других магазинах.

С сентября 2023 года в RuStore появилась возможность монетизации приложений для иностранных разработчиков. С этого момента число приложений от китайских разработчиков увеличилось в 5 раз. С помощью RuStore зарабатывают больше 70% компаний из Китая.