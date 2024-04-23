«Тинькофф» будет управлять розничным бизнесом Росбанка

На 2024 год запланирована интеграция двух банков в единый холдинг, поэтому Росбанк решил передать бизнес-направления с низкой рентабельностью под контроль «Тинькофф».

До конца 2024 года розничный бизнес Росбанка передадут «Тинькофф»: две организации объединяются в холдинг.

В марте 2024 года «Тинькофф» и Росбанк заявили об интеграции в единую группу. Росбанк больше не будет заниматься розничным бизнесом, он сохранит бренд и лицензию, а также продолжит работу в сегментах бизнеса. Об этом пишет FrankMedia.

Розничный бизнес «Тинькофф» больше и эффективней за счет отсутствия сети. И у объединенного холдинга нет нужды держать два отдельно работающих подразделения, — сказал собеседник издания.

Ключевую роль в процессе объединений компаний будет играть команда банка «Тинькофф», которая уже предложила Росбанку закрыть направления с низкой рентабельностью.

По итогам 2023 года активная база клиентов Росбанка составила 1,8 млн человек, розничный кредитный портфель оценивается в 779 трлн рублей, а пассивы розничного бизнеса в 384 млрд. На 1 апреля 2024 года капитал Росбанка равен 241,4 млрд.