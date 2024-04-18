Гостиницы без звезд будут оценивать себя сами

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник в ходе парламентских слушаний в комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры представил предложения по реформе классификации гостиниц

Сейчас на рынке более 19 000 гостиниц, у которых закреплена обязательная классификация, из них более 10 000 классифицированы без звезд.

В отношении объектов без звезд мы предлагаем отказаться от классификации с участием классификатора, - отметил глава ведомства.

Служба предлагает заменить ее на включение в реестр на основе самооценки. А для средств размещения, претендующих на 1-5 звезд, ввести оценку с участием классификаторов. Этот же подход предполагается распространить на санаторно-курортные учреждения.

Кемпинги и глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы сейчас не подлежат обязательной классификации. Ее предлагается распространить на них через включение в реестр на основе самооценки.

Самооценку предлагают делать с помощью приложения «Мобильный инспектор».

Вами будет руководить своеобразная инструкция. Приложение зафиксирует, что вы находитесь в объекте и по определенным правилам проверит все значимые критерии – их около 60. После того как пройдет фиксация всех контрольных точек, данные попадают в реестр, где их модерируют сотрудники Росаккредитации на предмет соответствия заявленным требованиям. После этого объект попадает в реестр, и можно начинать деятельность в качестве гостиницы без звезд, - детализировал Скрыпник.

Для присвоения звездности потребуется уже привлечение классификаторов, требования к работе которых будут ужесточены. У компании классификатора должно быть не менее 5 экспертов, а сейчас один. Им будет запрещено работать по совместительству. Будет запрещена любая аффилированность классификатора с гостиницами. А обезопаситься от оценки гостиницы без выезда поможет видеофиксация по чек-листу с проверкой геолокации эксперта.

Будут созданы реестр экспертов и цифровой профиль каждого из них. Для работы им потребуется высшее образование или профподготовка в сфере туризма, а также не менее 2-х лет опыта в отрасли.

Введут персональную ответственность экспертов: более двух нарушений при классификации приведут к запрету деятельности на 2 года.

По словам руководителя Росаккредитации, ведомство уже заканчивает работу над текстом поправок в закон о туризме и в ближайшее время представит его на рассмотрение в профильный комитет Госдумы.