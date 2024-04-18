⚡️ Итоги дня: «Яндекс» будет продавать товары для взрослых, Китай урезал поставки, а россияне стали чаще пить растворимый кофе и есть лапшу быстрого приготовления

Собрали интересные новости за 18 апреля в кратком дайджесте:
«Яндекс» хочет зарегистрировать бренд Hinto. Под ним будут продавать товары для взрослых и личной гигиены.
Панда Катюша сильно поцарапала сотрудника Московского зоопарка, который решил поиграть с маленьким медведем.
Спрос на растворимый кофе в пакетиках в России вырос на 10,5% за год. При этом снизился спрос на премиальные кофейные бренды и классический чай.
В первом квартале 2024 года россияне приобрели почти вдвое больше лапши быстрого приготовления. Число заказов такой вермишели на маркетплейсах вырос на 116%. Спрос также увеличился на консервы и полуфабрикаты — на 72%.
Поставки из Китая в Россию сократились на 16%. Компании опасаются сотрудничать из-за санкционной угрозы.
«Яндекс» запатентовал новые наушники, которые визуально схожи с продукцией Sony. Устройство оснащено разъемом USB-C для питания и, возможно, разъемом Jack для аудиокабеля.
В России запустили продажи автомобилей нового премиального китайского бренда Seres. Можно заказать модели Seres Aito M5 стоимостью 6,6 млн рублей и Seres Aito M7 за 7,6 млн.
РЖД разработали алгоритмы для обнаружения зацеперов на беспилотных поездах. Система позволит обнаружить зацеперов и девиантное поведение людей на ж/д платформе.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
Искусственный интеллект и технологии, конечно, хорошо. Но о порции бомж-пакетов и кофе 3в1 забывать не стоит 😅