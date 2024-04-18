⚡️ Итоги дня: «Яндекс» будет продавать товары для взрослых, Китай урезал поставки, а россияне стали чаще пить растворимый кофе и есть лапшу быстрого приготовления

Собрали интересные новости за 18 апреля в кратком дайджесте:

«Яндекс» хочет зарегистрировать бренд Hinto. Под ним будут продавать товары для взрослых и личной гигиены.

Панда Катюша сильно поцарапала сотрудника Московского зоопарка, который решил поиграть с маленьким медведем.

Спрос на растворимый кофе в пакетиках в России вырос на 10,5% за год. При этом снизился спрос на премиальные кофейные бренды и классический чай.

В первом квартале 2024 года россияне приобрели почти вдвое больше лапши быстрого приготовления. Число заказов такой вермишели на маркетплейсах вырос на 116%. Спрос также увеличился на консервы и полуфабрикаты — на 72%.

Поставки из Китая в Россию сократились на 16%. Компании опасаются сотрудничать из-за санкционной угрозы.

«Яндекс» запатентовал новые наушники, которые визуально схожи с продукцией Sony. Устройство оснащено разъемом USB-C для питания и, возможно, разъемом Jack для аудиокабеля.

В России запустили продажи автомобилей нового премиального китайского бренда Seres. Можно заказать модели Seres Aito M5 стоимостью 6,6 млн рублей и Seres Aito M7 за 7,6 млн.