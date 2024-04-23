Как срочно передать важный документ в другой город и 3 исключения

Быстро отправить юридически важный документ в другой город можно через нотариальную телепортацию.

Чтобы воспользоваться ею:

Обратитесь к любому удобному нотариусу. Он отсканирует ваш бумажный документ, поставит на его электронную версию цифровую подпись и тем самым удостоверит равнозначность бумаги и скана. Отправьте адресату файл, подготовленный нотариусом.

Получатель может использовать документ в электронной форме или пойти к ближайшему нотариусу. Он переведет цифровой файл обратно на бумагу — распечатает и удостоверит их равнозначность.

Федеральная нотариальная палата уточнила, что через нотариальную телепортацию можно отправлять любые документы, кроме — паспорта, водительских прав, договоров в простой письменной форме.