У Wildberries появились брендированные грузовики

Автомобили с фирменными логотипами будут доставлять заказы со складов и сортировочных центров до ПВЗ.

Маркетплейс Wildberries начал доставлять товары на пункты выдачи заказов (ПВЗ) в фирменной оклейке. Первый рейс брендированных авто был совершен из сортировочного центра во Внуково до ПВЗ в близлежащих районах.

Сейчас компания занимается обновлением парка — ранее заменили часть самих машин, а у оставшихся требуется замена дизайна на обновленный, в едином стиле с логотипами и новым брендбуком. Оформление грузовых машин сейчас современное и яркое, — сказали в пресс-службе компании.

Раньше Wildberries уже делал брендированный автопарк для автомобилей, которые доставляют заказы на небольшом расстоянии только до ПВЗ от сортировочных центров и складов.