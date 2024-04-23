В 2023 году дефицит федерального бюджета составил почти 3,23 трлн рублей

Минфин засекретил часть расходов федерального бюджета, за 2023 год они составили 32,35 трлн рублей. Тогда как на доходы пришлось 29,12 трлн.

На портале проектов нормативных актов появился проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2023 год.

В документе утвержден отчет о бюджетных источниках доходов и о распределении расходов, при этом часть информации о тратах Минфин засекретил.

Согласно проекту, доходы федерально бюджета за 2023 год превысили 29,12 трлн рублей, на расходы пришлось 32,35 трлн рублей. Дефицит составил почти 3,23 трлн рублей.

Закон об исполнении федерального бюджета вступит в силу с момента подписания.