₽ Заказать рекламу
Экономика России

В 2023 году дефицит федерального бюджета составил почти 3,23 трлн рублей

Минфин засекретил часть расходов федерального бюджета, за 2023 год они составили 32,35 трлн рублей. Тогда как на доходы пришлось 29,12 трлн.

На портале проектов нормативных актов появился проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2023 год.

В документе утвержден отчет о бюджетных источниках доходов и о распределении расходов, при этом часть информации о тратах Минфин засекретил.

Согласно проекту, доходы федерально бюджета за 2023 год превысили 29,12 трлн рублей, на расходы пришлось 32,35 трлн рублей. Дефицит составил почти 3,23 трлн рублей.

Закон об исполнении федерального бюджета вступит в силу с момента подписания.

Начать дискуссию

Бухгалтерия ада слушает

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»

Мы подготовили действительно ценный курс для предпринимателей. Здесь вы найдете не только задачи по бухгалтерскому учету, но и уникальные жизненные бизнес-ситуации, которые требуют от трупредпринимателей нестандартного мышления и гибкости.

Примеры задач для обязательного курса «Начинающий предприниматель»
4
242

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

В 2023 году дефицит федерального бюджета составил почти 3,23 трлн рублей

Минфин засекретил часть расходов федерального бюджета, за 2023 год они составили 32,35 трлн рублей. Тогда как на доходы пришлось 29,12 трлн.

20
Банкротство

Совокупные долги банкротов выросли в 2 раза

За 2023 год суд признал порядка 7,3 тысяч компаний несостоятельными. Их задолженность достигла 3,98 трлн рублей.

37

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

На что обратить внимание при покупке загородного дома, дачи или участка

Федеральная нотариальная палата (ФНП) разъяснила, на что обратить внимание при покупке дачи или земельного участка.

58
Маркетплейсы

У Wildberries появились брендированные грузовики

Автомобили с фирменными логотипами будут доставлять заказы со складов и сортировочных центров до ПВЗ.

37
Обзоры для бухгалтера

Новые штрафы для бизнеса, банки против маркетплейсов и директор с лапками. Что обсуждали сегодня бухгалтеры. 😺«Ночной бухгалтер» № 1667

Бизнес больше не может звонить и отправлять рассылки по смс и e-mail без предварительного согласия абонента. Банкам не нравится, что маркетплейсы проводят платежи через собственную структуру. Компания ищет сотрудника с лапками, который будет создавать уют, контролировать запасы вкусняшек и обниматься. А также другие новости дня для бухгалтера.

Иллюстрация: создана при помощи ИИ playground.com / Елена Балаклицкая
79

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Данные об иностранных поставщиках платежных услуг станут закрытыми

Центробанк закроет доступ к перечню иностранных поставщиков платежных услуг до конца 2024 года.

58
Бесплатно с Социальные пособия

Новый порядок назначения пособия по уходу за ребенком в 2024 году. Мини-курс

Как назначается пособие по уходу за ребенком по новым правилам в 2024 году, какие документы нужно предоставить, рассказываем в мини-курсе и приводим форму уведомления о прекращение права сотрудника на получение ежемесячного пособия.

Новый порядок назначения пособия по уходу за ребенком в 2024 году. Мини-курс
61
Бесплатно с КоАП РФ

Новые штрафы в КоАП: за «холодные» звонки могут наказать на миллион, как избежать наказания

17 апреля 2024 года вступили в силу поправки в КоАП. Рассказываем, при каких условиях могут оштрафовать за обзвоны, письма и рассылку смс  и как не попасть под санкции.

Новые штрафы в КоАП: за «холодные» звонки могут наказать на миллион, как избежать наказания
61
Екатерина Макаренко
Обзоры новостей

Новостной дайджест: правила переводов с Сбербанке, новые меры поддержки МСБ, план Минэкономразвития, изменения в налогах, форум «Создай НАШЕ»

Самое интересное и важное за день в новостном дайджесте.

19
Банки

RBI: Европейский центральный банк потребует быстрее свернуть бизнес в РФ

Raiffeisen Bank International ждет требования от ЕЦБ ускорить процесс сокращения бизнеса в России.

49
Импорт

Вводится режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов

Импорт параллельного характера позволяет ввозить в РФ иностранные товары без получения на это согласия от производителя. Такой импорт считается параллельным, так как он осуществляется независимо от официальных каналов через дистрибьюторов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
29

Разборы законов

1 258
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Мошенничество

Доверительные отношения между ИП и его бухгалтером обошлись предпринимателю в 20,6 млн рублей ущерба

Бухгалтер из Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.

2
123
Управление персоналом

Что такое системное мышление и как руководителю научиться использовать его на практике

Мы живем в мире систем. Рабочий коллектив, проектная группа, спортивная команда, семья, зрители в театре, пользователи приложения — мы всегда находимся во взаимодействии с другими людьми и организациями или участвуем в процессах, а значит ведем системную деятельность. И этой деятельностью важно научиться управлять, чтобы достигать своих целей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
21
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «Яндекс» будет продавать товары для взрослых, Китай урезал поставки, а россияне стали чаще пить растворимый кофе и есть лапшу быстрого приготовления

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
72
Бухгалтеры

Авито ищет бухгалтеров и специалистов по финансам

Разбирайте горячие вакансии от крупной компании. Авито нужен специалист казначейства, бухгалтер и старший бухгалтер!

76
Отпуска

Как уйти в отпуск в 2024 году: как написать и подать заявление и рассчитать отпускные

Каждый работник имеет право на отпуск. Рассказываем, какие отпуска бывают, как написать заявление на каждый из них, как оплачивается период отдыха и когда работодатель может отказать в его предоставлении.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
32
Маркетплейсы

Госдума защитит трудовые права работников маркетплейсов

Работодатели скрывают трудовые отношения с сотрудниками маркетплейсов под договорами с самозанятыми. Из-за этого работники не получают отпускных и больничных.

1
58

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтеры

🔥 Безлимитных консультаций больше не будет! Успейте купить подписку «Клерк.Премиум» с безлимитными консультациями

Воспользуйтесь шансом купить подписку с безлимитными консультациями экспертов «Клерка» до 22 апреля, чтобы задавать вопросы без ограничений.

61

Интересные материалы

Информационные технологии

В начале 2025 года РЖД запустят новое мобильное суперприложение

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на конференции Data Fusion заявил, что «Российские железные дороги» (РЖД) планируют запустить новое мобильное суперприложение (SuperApp) в начале 2025 года.

38