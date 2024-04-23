❗ Авансы по всем имущественным налогам за весь год можно включить в одно уведомление

До 25 апреля надо сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги за 1 квартал с кодом периода 34/01. Туда же можно включить эти налоги с кодами 34/02, 34/03 и 34/04.

Об этом сообщает ФНС в письме от 10.04.2024 № ЗГ-2-8/5702@.

Уведомление является многострочным и может содержать сведения об имущественных налогах по всем срокам уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов.

То есть в одном уведомлении может быть информация не только по срокам уплаты авансовых платежей по данным налогам, но и по сроку уплаты налога за налоговый период.

Но по налогу на имущество годовой налог включают в уведомление только в части налога, который платят по кадастровой стоимости.

Кстати, по УСН-авансам такая досрочная сдача уведомлений сразу за весь год недопустима. Это предусмотрено контрольными соотношениями для ЕНП-уведомлений — письмо ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@.

Подробно эти контрольные соотношения мы разбирали тут.