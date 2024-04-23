Иностранные банки закрыли инвесторам из РФ доступ к статусу их ценных бумаг

Российские инвесторы не смогут перевести свои активы в отечественные депозитарии и участвовать в замещении облигаций.

Несколько банков Великобритании, Швейцарии, ЕС и США отказываются предоставлять клиентам из России информацию о статусе их ценных бумаг.

Как пишут «Ведомости», подобная позиция иностранных кредитных организаций ограничивает возможности инвесторов по переводу активов в отечественные депозитарии. Также они не смогут участвовать в замещении еврооблигаций.

Организации препятствуют выводу российских ценных бумаг состоятельными клиентами. Например, швейцарские банки подняли порог входа для новых и оставшихся клиентов из РФ до 5-10 млн долларов.