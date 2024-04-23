Акция ко Дню главбуха! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финмоделированию, ФСБУ и зарплате за 3690 рублей!

21 апреля — День главного бухгалтера. Мы поздравляем коллег и делаем скидку на онлайн-курсы, которые помогут вам продолжать профессиональное развитие! До 22 апреля включительно онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ФСБУ, зарплате и финмоделированию за 3690 рублей!

В воскресенье 21 апреля все главные бухгалтеры России отметят свой профессиональный праздник. Несмотря на то, что вы добились карьерных высот, всегда есть куда расти. Мы сделали подборку онлайн-курсов, которые помогут вам повысить квалификацию, открыть для себя новую нишу, а с ней возможность профессионального роста.

Вы научитесь вести учет в 1С , составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Цена: 3690 рублей вместо 16 350 рублей.

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После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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В 2024 году организации обязаны применять шесть ФСБУ, и можно досрочно применять седьмой стандарт по НМА. На курсе вы научитесь использовать в работе все ФСБУ и не бояться сложных формулировок, сможете настраивать и вести учет в 1С без ошибок и страха.

Цена: 3690 рублей вместо 12 700 рублей.

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