💻Популярные интернет-бухгалтерии: какую выбираете вы? Опрос

Без онлайн-сервисов уже невозможно представить работу бухгалтера. И вовсе не обязательно быть привязанным к компьютеру, чтобы вести учет. Все можно делать в интернете. Поделитесь, о каких сервисах вы слышали, а какими реально пользовались или пользуетесь сейчас. Получится ли интрига — кто лидирует на рынке? ;)

Даже если вы не пользовались онлайн-бухгалтерией, то наверняка слышали эти названия… Или нет? Проголосуйте — можно выбирать несколько вариантов ответов. А если не нашли знакомый сервис в списке — напишите об этом в комментариях.

О каких из этих интернет-бухгалтерий вы слышали, неважно пользовались вы ими или нет? СБИС Контур (Эльба, Контур.Бухгалтерия, Контур.Экстерн) Моё дело Кнопка БухСофт Фингуру Небо 1С:Фреш, 1С:БизнесСтарт Тинькофф Бухгалтерия Cubux Свой вариант Проголосовать

А теперь к практике — с какими сервисами вам пришлось иметь дело лично, вести в них бухгалтерию. И не важно для себя или клиента. Также можно выбрать несколько вариантов.