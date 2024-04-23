💻Популярные интернет-бухгалтерии: какую выбираете вы? Опрос

Даже если вы не пользовались онлайн-бухгалтерией, то наверняка слышали эти названия… Или нет? Проголосуйте — можно выбирать несколько вариантов ответов. А если не нашли знакомый сервис в списке — напишите об этом в комментариях.
О каких из этих интернет-бухгалтерий вы слышали, неважно пользовались вы ими или нет?
А теперь к практике — с какими сервисами вам пришлось иметь дело лично, вести в них бухгалтерию. И не важно для себя или клиента. Также можно выбрать несколько вариантов.
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