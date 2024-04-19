Налоговая бесплатно получает доступ ко всем камерам

ФНС работает не только с документами бизнеса, но может и проверить, действительно ли организация работает по указанным адресам.
Все данные ведомство может запросить с камер наблюдения и тем самым усилить свою позицию в процессе проверок. Об этом сообщил советник налоговой практики INTANA Legal Артем Французов в ходе конференции «Согласительные процедуры в налоговых правоотношениях и банкротстве: возможности сохранения бизнеса».
Сейчас можно проверить все. Любое лицо в Роскосмосе может запросить снимки из космоса за деньги, а налоговые органы получают эти данные бесплатно. Например, велась ли стройка, был ли склад на территории налогоплательщика и так далее, — сказал Французов.
В автоматизированной информационной системе ФНС предусмотрен функционал для формирования актов выездных налоговые проверок с использованием средств искусственного интеллекта — то есть без участия инспекторов. Пока что такие приемы в полноценную работу не запустили.
Комментарии8
любопытно, а если ИИ ошибется (видела в СМИ репортаж про "посаженного" дядьку. Выпустили через 8 месяцев, вроде извинились.
нет, это все отлично. прекрасно они устроились, прогресс шагает семимильными шагами, технические средства поражают воображение и все такое...но почему замыливаются деньги в их новой системе по ЕНС сейчас, стоит сдать уточненку?! плюс, минус, плюс, минус и так еще пять раз и все, не хватает денег! куда что легло - разобраться просто невозможно, я не смогла, но факт один-сумма исчезла и надо опять использовать старый дедовский способ - либо звонить, либо пешком шагать к инспектору в окно, причем это реально шагать в полную неизвестность- разберутся они или нет... почему бы к этой системе не приложить такие же усилия, мозги, чтобы мы не тратили свое время на поиски наших же денег в их дебрях? это ведь не задача уровня разработки спутниковой связи и съемки склада из космоса....
заблуждаетесь, в Тулу пешком не дойти. Да и не факт (если доберетесь) что там ответят
да, иллюзий не питаю, но попытаюсь пробить стену)) все мои родственники-знакомые, далекие бухг. и вообще от законод.сферы, регулярно оповещаются, что если они будут в очередной раз слышать с каких-нить экранов телеков про самую совершенную и классную систему администрования налогов в мире - пусть делят на стотыщ пятьсьот, а еще лучше -не верят, ибо это не так) это моя мстя)
Очень даже классная система администрирования налогов!!! все собирается и со всех!!!
иронично.. и было бы смешно, если бы не было так грустно)