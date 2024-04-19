Налоговая бесплатно получает доступ ко всем камерам

Чтобы доказать свою позицию в отношении компаний, налоговики могут запросить доступ к камерам наружного наблюдения. Так они узнают, действительно ли велась хозяйственная деятельность и каким образом.

ФНС работает не только с документами бизнеса, но может и проверить, действительно ли организация работает по указанным адресам.

Все данные ведомство может запросить с камер наблюдения и тем самым усилить свою позицию в процессе проверок. Об этом сообщил советник налоговой практики INTANA Legal Артем Французов в ходе конференции «Согласительные процедуры в налоговых правоотношениях и банкротстве: возможности сохранения бизнеса».

Сейчас можно проверить все. Любое лицо в Роскосмосе может запросить снимки из космоса за деньги, а налоговые органы получают эти данные бесплатно. Например, велась ли стройка, был ли склад на территории налогоплательщика и так далее, — сказал Французов.

В автоматизированной информационной системе ФНС предусмотрен функционал для формирования актов выездных налоговые проверок с использованием средств искусственного интеллекта — то есть без участия инспекторов. Пока что такие приемы в полноценную работу не запустили.