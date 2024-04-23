Жалобы правообладателей удовлетворены: на маркетплейсах заблокировали больше 2 млн карточек товаров

Производители и маркетплейсы заключили соглашение о добросовестных практиках, чтобы снизить число контрафакта на площадках.

В первом квартале 2024 года Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и AliExpress Россия заблокировали 2,066 млн карточек товаров. Причиной стали жалобы правообладателей.

В июле 2023 года представители ОКЮР (некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов России»), ФАС, маркетплейсов и правообладателей приняли документ, который позволяет предотвратить продажу контрафакта. С момента подписания договора о добросовестных практиках маркетплейсы заблокировали почти 4,5 млн товарных карточек.

Блокировка происходит по итогам анализа жалоб правообладателей, а также результатов экспертиз, контрольных закупок и документов, подтверждающих происхождение товаров. Это позволяет маркетплейсам принимать обоснованные решения, — сказано на сайте ФАС.

Больше всего товаров было заблокировано в таких категориях, как электроника, светотехника, строительные инструменты, косметические средства и спортивная одежда.