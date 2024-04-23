КС РФ: третейские суды вправе рассматривать споры о недвижимости

Конституционный Суд подтвердил право третейских судов рассматривать споры о недвижимости с учетом соблюдения при этом публичного порядка РФ.

16 апреля КС принял постановление № 18-П о проверке конституционности нормы Гражданско-процессуального кодекса по жалобе И.Ю. Колосова.

В 2021 году Колосов и его компаньон Г. купили в долевую собственность нежилое строение в Железноводске за 2 млн рублей. Впоследствии заявитель полностью выкупил здание и через третейский суд добился признания права собственности на него. Однако суды общей юрисдикции отказали в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения суда третейского.

Они отметили, в частности, что рассмотрение споров о праве собственности на недвижимость относится только к компетенции государственных судов, так как отношения, связанные с его последующей регистрацией, имеют публично-правовой характер, а решение, обязывающее к такой регистрации, порождает публично-правовые последствия.

Как ранее неоднократно отмечал Конституционный Суд, разбирательство в третейском суде относится к общепризнанным в демократическом обществе способам разрешения гражданско-правовых споров. Заключая соглашение о передаче спора в арбитраж, стороны реализуют свободу договора и обязуются добровольно исполнить решение третейского суда. Принудительное исполнение такого решения — за пределами третейского разбирательства.

Можно обратиться в госсуд с заявлением об отмене решения третейского либо выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение.