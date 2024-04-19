⚡️ Итоги дня: сотрудники не хотят терпеть токсичных начальников, глава Willdberries стала обедневшим миллиардером, в Москве будет шторм, а Питер завалит снегом

Киносети отказались от пиратских фильмов. Кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, которые пригрозили не давать доступ к легальным фильмам тем, кто распространяет теневой прокат.

WhatsApp будет генерировать изображения в режиме реального времени. Пользователь сразу же увидит, как меняется изображение, созданное нейросетью, в соответствии с уточненными деталями. Пока что функцию тестируют в США.

Россияне отказываются работать с токсичным начальством. Токсичность непосредственного руководителя вошла в топ-3 причин, из-за которых сотрудники готовы поменять работу.

На Сахалине бездомный кот раз в год приходит на осмотр в ветеринарную клинику. Каждую весну кот приходит в гости к ветеринарам, которые его спасли.

Глава Willdberries Татьяна Бакальчук вошла в 10-ку самых обедневших миллиардеров. В этом году Forbes оценил ее состояние в $7,4 млрд — это на 16% меньше, чем в рейтинге 2023-го. Бакальчук по-прежнему сохраняет звание богатейшей женщины России.

Александр Мамут признан самым обедневшим российским миллиардером по версии Forbes — он потерял 40% своего состояния. Сейчас капитал бизнесмена оценивают в $1,2 млрд.

В выходные Петербург и Великий Новгород завалит снегом. Синоптики ожидают сугробы высотой 5-10 см. А Москву и центральную часть России ожидает 9-балльный шторм — ветер усилится до 25 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыли Московский зоопарк и парки отдыха.