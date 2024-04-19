Сайты с картинками могут воровать telegram-аккаунты

В поисковиках пользователи рискуют наткнуться на изображения, которые ведут на фишинговые ресурсы и просят пройти авторизацию в мессенджере Telegram.

Мошенники начали получать доступ к аккаунтам пользователей мессенджера Telegram с помощью тематических сайтов с изображениями.

Эксперты ГК «Солар» обнаружили сеть из более чем 300 тематических вредоносных ресурсов, созданных для кражи профилей. На таких сайтах злоумышленники публикуют картинки, посвященные аниме, фанфикам, интернет-мемам, порнографическим изображениям, корейским сериалам и пицце. Файлы можно найти в поисковиках.

Если пользователь кликнет на ссылку или изображение, чтобы увидеть первоисточник, он будет переадресован на один из фишинговых ресурсов, имитирующих страницу сообщества в Telegram. Большая часть таких сайтов использует название telegram-сообщества «Тебе понравится», — сказано в телеграм-канале компании «Солар».

Чтобы присоединиться к сообществу, нужно пройти авторизацию: ввести данные для входа в аккаунт мессенджера, которые сразу же попадут в руки злоумышленников.

Специалисты по информационной безопасности советуют пользоваться только официальными ресурсами, не вводить личные данные на подозрительных сайты, а также использовать антивирусное программное обеспечение.