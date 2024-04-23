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Банки

В 1 квартале 2024 года вдвое больше россиян открыли брокерские счета в Сбере по сравнению с 1 кв. 2023

🔥 Сбер: «Наши клиенты активно приходят на фондовый рынок. Важно, что это устойчивый интерес: мы не видим резких перепадов или движений из стороны в сторону».

В первом квартале 2024 года вдвое больше россиян открыли брокерские счета в Сбере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 214 тысяч новых брокерских счетов против 108 тысяч. Объем активов на брокерских счетах превысил ₽1,65 трлн.

Инвесторы в Сбере чаще всего торговали акциями «Сбера», «Мечела», «Россетей», «Газпрома» и ВТБ.

Приток новых инвесторов на российский фондовый рынок ускоряется. Все эти люди не инвестировали в начале 2022 года и скорее всего, не знают, что тогда происходило на рынке.

Недавно мы писали, что появились новые официальные способы выгодно вложить деньги.

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Бесплатно с КоАП РФ

Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф

По статье 4.1.2 КоАП  субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?

Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

💥 Налоговики на всякий случай сравнивают показатели 6-НДФЛ, которые не должны сходиться. В 1 уведомление можно включать много всего. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости этой недели, которые вы могли пропустить.

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ВЭД

Таможенная служба рекомендовала развивать внешнеторговые расчеты в рублях

Об этом сообщил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (УТОВЭК) ФТС Сергей Шкляев на сессии Российско-турецкого бизнес-форума в Москве.

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Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Новости ФНС

ФНС обновила документы для составления мотивированного мнения

Теперь компании могут отозвать запрос о предоставлении мотивированного мнения, а из документов убрали информацию о штрафах.

16
Налоговые споры

Может ли ФНС начислить налог на всю сумму дохода без учета расходов

Суть дела: организация выполняла подрядные работы в пользу контрагента и не учитывала в составе своих доходов вознаграждение по договору подряда. Налоговики посчитали это необоснованным занижением налогооблагаемой прибыли на величину доходов, которые были получены от заказчика подрядных работ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
28
Ипотека

Что будет, если один супруг купил квартиру, а второй платил за нее ипотеку: новое решение суда

Реалии нашего времени таковы, что не каждый брак способен продержаться дольше, чем будет погашен взятый супругами ипотечный кредит. В связи с этим часто возникают вопросы по поводу раздела кредита и купленной на него квартиры.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы в СФР

В стаж для пенсии идет период работы, если за этот период начисляют и уплачивают взносы. За работников взносы платит работодатель, ИП сами платят свои взносы. А самозанятые не платят.

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Отчетность

Три изменения в сдаче отчетности, которые вступят в силу в апреле–мае 2024 года

В этот период вступили в силу новые контрольные соотношения, обновлено уведомление о невозможности подачи документов по запросу ИФНС и изменен порядок подачи банковской гарантии при ускоренном возмещении НДС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Налоговые проверки

Что делать, если компания попала в реестр выгодоприобретателей

Контрольно-аналитическую работу ФНС с компанией, которая попала в ФРПВ, можно остановить в 3-х случаях. Главное — доказать, что фирма не сотрудничает с техническими компаниям и позволить налоговикам искать другого выгодоприобретателя.

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Личные финансы

Карманные деньги: выдавать ли детям

Как научить детей правильно распоряжаться финансами? В разных культурах по-разному относятся к теме карманных денег у детей. Где-то не принято выдавать деньги на карманные расходы, где-то государство рекомендует родителям, когда и сколько нужно давать детям.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
13
Кадры

Молодым специалистам стало проще найти работу в оборонке

Запущен проект информационной поддержки трудоустройства студентов сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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Оксана Донцова

Первый ход — Е2-Е4, а там… Хаос при формировании уведомления на аванс УСН

Если в ЛК ФНС царит хаос, то при интеграции с этим самым кабинетом что-то где-то и когда-то упорядочится? Я одна задаю этот вопрос?

Первый ход — Е2-Е4, а там… Хаос при формировании уведомления на аванс УСН
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Бухгалтерский учет

Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы. Мини-курс

Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы. Мини-курс
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Банки

В 1 квартале 2024 года вдвое больше россиян открыли брокерские счета в Сбере по сравнению с 1 кв. 2023

🔥 Сбер: «Наши клиенты активно приходят на фондовый рынок. Важно, что это устойчивый интерес: мы не видим резких перепадов или движений из стороны в сторону».

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Клерк
Обучение для бухгалтеров

Требуйте у работодателя обучение! В каких случаях бухгалтер обязан проходить курсы повышения квалификации

Зачем бухгалтеру дополнительное обучение, если за плечами большой опыт? В каких случаях учиться не просто желательно, а того требует закон? И главное — кто должен оплачивать учебу бухгалтер или работодатель.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Декларация по УСН

⏰ Приближается срок сдачи декларации по УСН за 2023 год для ИП

Организации уже сдали декларацию по УСН за 2023 год, а срок ее сдачи для ИП – на следующей неделе.

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Бегет
Интернет и IT

С прояснениями, без осадков: топ-3 тренда облачного рынка

Сегодня для каждого из нас использование облачных технологий стало чем-то обыденным: мы совершаем покупки, обмениваемся информацией, формируем бизнес-процессы, анализируем данные – и всё это упростилось и ускорилось за счет облачных вычислений.

С прояснениями, без осадков: топ-3 тренда облачного рынка
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Пользователи интернета

Мошенники берут займы через профиль на Госуслугах: как вернуть доступ

Специалисты Сбера рассказали, как оперативно вернуть контроль над учетной записью Госуслуг, если аккаунт оказался в руках злоумышленников.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Управление финансами

Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет

Основа профессии финансиста — учет и отчетность. Важно уметь анализировать, проверять данные на соответствие законодательству, планировать и оценивать эффективность бизнеса. Такие требования были вчера, есть сегодня и будут завтра, однако только этого уже недостаточно. Чего ждут от современного специалиста — разбираемся в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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