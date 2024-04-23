В 1 квартале 2024 года вдвое больше россиян открыли брокерские счета в Сбере по сравнению с 1 кв. 2023

В первом квартале 2024 года вдвое больше россиян открыли брокерские счета в Сбере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 214 тысяч новых брокерских счетов против 108 тысяч. Объем активов на брокерских счетах превысил ₽1,65 трлн.
Инвесторы в Сбере чаще всего торговали акциями «Сбера», «Мечела», «Россетей», «Газпрома» и ВТБ.
Приток новых инвесторов на российский фондовый рынок ускоряется. Все эти люди не инвестировали в начале 2022 года и скорее всего, не знают, что тогда происходило на рынке.
Недавно мы писали, что появились новые официальные способы выгодно вложить деньги.
Начать дискуссию