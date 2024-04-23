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Ипотека

Ставку по семейной ипотеке хотят повысить: на сколько

Семьи с детьми старше 6 лет будут платить за жилищный кредит в 2 раза больше процентов.

Минфин планирует изменить условия семейной ипотеки для заемщиков с детьми старше шести лет. После 1 июля 2024 года ставку могут повысить с 6 до 12%.

Таким образом семейная ипотека станет более целевой, а льготные кредиты на покупку жилья получат только те, кто нуждается в квартире, а не желает приобрести инвестиционную недвижимость. Об этом пишут «Известия».

При ключевой ставке ЦБ в 16% банки выдают рыночную ипотеку под 16,5-25% годовых. Ставка на уровне 12% по-прежнему будет льготной.

Если планы ЦБ реализуются и ставки по ипотеке упадут, можно будет рефинансироваться, — сказал источник издания.

Кроме того, если в семье родиться еще один ребенок, родители смогут взять семейную ипотеку и выплачивать 6% годовых.

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