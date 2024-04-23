Уже завтра читатели «Клерка» научатся выгодно продавать на Мегамаркете

Узнайте про основные изменения на площадке Мегамаркет в 2024 году и откройте новые возможности для партнеров.
Расскажем про перспективы развития на Мегамаркете.
Покажем реальные преимущества перед другими маркетплейсами и горизонты развития с нами.
Разберем выгодные ниши и работающие инструменты для продвижения вашего бренда.
Во втором блоке вебинара вы узнаете про закрывающие документы, их виды и функции.
Разъясним правила чтения закрывающих документов: как верно понять информацию, содержащуюся в них.
Рассмотрим конкретные примеры закрывающих документов и их особенности.
Спикеры вебинара:
Илья Прокофьев — директор направления DIY (директор департамента мебели и инструментов).
Наталья Данилова — ведущий бухгалтер по работе с продавцами.
Вячеслав Булахтин — заместитель Директора направления DIY, Авто, Товары для дома, Мебель.
Ждем вас на вебинаре 23 апреля в 11:00 мск!
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