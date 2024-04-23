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Пользователи интернета

Отозвать доступ к своим персональным данным разрешат через сайты

Пользователи смогут в любой момент отозвать согласие на работу с персональными данными в той же форме, в которой компании ранее получили такое разрешение.
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Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, по которому пользователи смогут отозвать разрешение на обработку и использование своих персональных данных прямо на сайтах, где такие согласия были оставлены.

В законе «О персональных данных» хотят закрепить новый способ отзыва согласия на обработку персональных данных: пользователи смогут сделать это в той же форме, в которой компании получили это разрешение, пишет ТАСС.

Сегодня в несколько простых действий через интернет человек предоставляет полный доступ к своим данным, не всегда осознавая последствия. Этим пользуются нечистоплотные люди, оформляя платные подписки, кредиты. А как отменить свое согласие на использование данных, пользователи не понимают, — сказал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ожидается, что законопроект значительно упростит реализацию права на отзыв согласия и обработку персданных в удобной для пользователей форме.

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Отозвать доступ к своим персональным данным разрешат через сайты

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