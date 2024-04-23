С 1 мая будут новые документы для перехода на налоговый мониторинг

1 мая 2024 года ФНС установит новые форматы дорожной карты и плана для подготовки компании к переходу на налоговый мониторинг.
Теперь у налогоплательщиков появилась возможность указать, что:
пакет акций принадлежит государству напрямую или косвенно;
организация является участником СЗПК, промышленного кластера, государственным или муниципальным учреждением, резидентом ТОР, свободного порта Владивосток или Арктической зоны, особой экономической зоны.
Если у организации несколько признаков участия, то указываются все.
Организация представляет документы в налоговый орган по месту своего нахождения или месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика до 1 июля года, предшествующего переходу, — сказано на сайте налоговой.
Актуальные схемы, формы, графики и дорожные карты уже опубликованы на сайте ФНС. Обновленный пакет документов нужно представлять с 2025 года.
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