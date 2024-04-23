С 1 мая будут новые документы для перехода на налоговый мониторинг

В новых формах компании смогут указать, что пакет акций принадлежит государству, а также участвует ли организация в соглашении защите и поощрении капиталовложений.

1 мая 2024 года ФНС установит новые форматы дорожной карты и плана для подготовки компании к переходу на налоговый мониторинг.

Теперь у налогоплательщиков появилась возможность указать, что:

пакет акций принадлежит государству напрямую или косвенно;

организация является участником СЗПК, промышленного кластера, государственным или муниципальным учреждением, резидентом ТОР, свободного порта Владивосток или Арктической зоны, особой экономической зоны.

Если у организации несколько признаков участия, то указываются все.

Организация представляет документы в налоговый орган по месту своего нахождения или месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика до 1 июля года, предшествующего переходу, — сказано на сайте налоговой.

Актуальные схемы, формы, графики и дорожные карты уже опубликованы на сайте ФНС. Обновленный пакет документов нужно представлять с 2025 года.