Государственные банки Турции не отказываются открывать счета жителям РФ

Жители РФ по-прежнему могут открывать банковские счета в государственных кредитных организациях Турции.
Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и в ряде случаев наличие депозита, — сказал собеседник «РИА Новостей».
Недавно телеграм-каналы писали о том, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. Были даже случаи, когда клиентам закрывали действующие счета. Например, в госбанке «Зираат». Однако организации опровергли эту информацию.
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