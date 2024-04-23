Государственные банки Турции не отказываются открывать счета жителям РФ

Штрафы за нарушения в работе с «Честным знаком» для общепита

Система «Честный знак» — это государственная система маркировки и прослеживания товаров в России. Она позволяет отслеживать движение товаров от производителя до конечного потребителя и бороться с контрафактной продукцией. Для заведений общественного питания, которые работают с маркированными товарами, особенно важно соблюдать все требования системы. В противном случае они могут столкнуться со штрафами.