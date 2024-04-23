Возврат покупок с маркетплейса может быть мошеннической схемой

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих жителей Московского района в возрасте от 19 до 24 лет, подозреваемых в хищении имущества, заказанного через маркетплейс.

По предварительной версии, двое братьев совместно со своим младшим знакомым создали на интернет-площадке четыре учетные записи, оформив их на других людей. Посредством этих аккаунтов подельники купили в общей сложности 120 зарядных устройств от дорогостоящих смартфонов на сумму 280 000 рублей, доставку которых оформили в разные пункты выдачи, расположенные на Новоизмайловском проспекте. При этом за заказами всегда приходил 19-летний молодой человек. После получения товаров он выходил на улицу и садился в машину, где вместе с сообщниками вскрывал коробки и подменял оригинальную электронную технику на поддельные изделия себестоимостью по 150 рублей.

После такой махинации соучастники в течение нескольких минут подавали онлайн-заявки на возврат полученного заказа и относили коробки обратно в пункт выдачи. Впоследствии вся уплаченная ими за покупку зарядных устройств сумма была возвращена.

В результате обысков по местам жительства подельников полицейские обнаружили и изъяли множество банковских и SIM-карт, мобильные телефоны, ноутбук и 505 оригинальных и неоригинальных адаптеров питания.

В отношении сообщников возбуждено уголовное дело по признакам кражи и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает МВД.