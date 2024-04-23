СПБ Биржа будет снова работать с подсанкционными российскими брокерами

Брокеры, которые попали под санкции, получат доступ к торгам, чтобы розничные инвесторы могли участвовать в IPO российских компаний.

СПБ Биржа снова допустит к торгам всех российских брокеров, в том числе и тех, которые находятся под санкциями.

Брокеры ВТБ и Альфа-Банка уже стали участниками торгов и готовят инфраструктуру, чтобы их клиенты могли проводить сделки на бирже. Первой компанией, которая может провести IPO на СПБ Бирже, станет «Элемент». Об этом пишет Forbes.

Сейчас у инвесторов-клиентов Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, «Тинькофф-Инвестиций» нет доступа к СПБ Бирже, а клиенты «Финам» имеют право закрывать только существующие позиции.

В 2022 году СПБ Биржа перестала работать с брокерами и компаниями, которые попали под санкции, чтобы снизить собственные риски. Однако в ноябре 2023 года США ввели санкции против самой торговой площадки.

Сейчас на бирже продаются акции 30 российских компаний. За 2023 год обороты торгов снизились в 3,1 раза по сравнению с 2022 годом и составили 4,5 трлн рублей.