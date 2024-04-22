Стоимость пасхального набора выросла: на сколько

За кулич, творожную пасху и десяток яиц покупатели заплатят в среднем больше 1,1 тысячи рублей. Динамика цен на эти продукты обогнала официальную инфляцию.

С 2021 по 2024 год традиционный пасхальный набор подорожал на 35%. Сильнее всего выросли цены на яйца и сахар.

Официальная инфляция за период с апреля 2021 года по апрель 2024 составила 30,08%. Динамика цен на угощения к пасхе обогнала средний рост цен по стране. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные компании Petrova Five Consulting.

За творожную пасху весом 1,3 кг, кулич и десяток яиц покупатели в среднем заплатят 1105,7 рубля. В 2021 году такой набор стоил 819,5 рубля.

«Такой существенный рост обусловлен резким увеличением цен на яйца и сахарный песок. Если сахар вырос в цене на 15%, то столовые яйца на 50% — с 83 рублей до 125 рублей за 10 штук», — сказала генеральный директор Petrova Five Consulting Марина Петрова.

В 2024 году самостоятельное приготовление кулича обойдется в 537 рублей, а творожной пасхи — в 443,7 рубля.