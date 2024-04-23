Можно ли оформить пособие на ребенка, если один из родителей не работает

Главный критерий при назначении единого пособия на ребенка — доходы.

Выплату одобрят, если на каждого члена семьи доходы ниже регионального прожиточного минимума. При этом неважно, работают оба родителя или один.

При этом учитывают:

зарплату, в том числе заработок самозанятого или ИП;

алименты на детей;

пенсии;

стипендии;

выплаты по больничному;

выплаты опекунам;

доходы от продажи авто, гаража, которыми владели менее 3-х лет, либо квартиры, бывшей в собственности менее 5 лет.

Подать заявление на единое пособие можно онлайн на Госуслугах, лично в МФЦ или СФР.

Такое разъяснение дал портал Объясняем.рф.