Можно ли оформить пособие на ребенка, если один из родителей не работает

Выплату одобрят, если на каждого члена семьи доходы ниже регионального прожиточного минимума. При этом неважно, работают оба родителя или один.
При этом учитывают:
зарплату, в том числе заработок самозанятого или ИП;
алименты на детей;
пенсии;
стипендии;
выплаты по больничному;
выплаты опекунам;
доходы от продажи авто, гаража, которыми владели менее 3-х лет, либо квартиры, бывшей в собственности менее 5 лет.
Подать заявление на единое пособие можно онлайн на Госуслугах, лично в МФЦ или СФР.
Такое разъяснение дал портал Объясняем.рф.
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