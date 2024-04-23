Может ли военный пенсионер получать гражданскую пенсию

Человек должен:
Быть зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования — то есть иметь СНИЛС.
Достичь пенсионного возраста — в 2024 году это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин — либо иметь право на досрочную пенсию: например, из-за работы на Севере.
Накопить гражданский стаж, который не учитывается при назначении военной пенсии. В 2024 году он должен быть не меньше 15 лет.
Набрать нужное количество пенсионных баллов, в текущем году — 28,2.
Получать пенсию от силового ведомства за выслугу лет или по инвалидности.
Если не хватает стажа для назначения гражданской пенсии, можно ее оформить, если доплатить страховые взносы в СФР за недостающие годы.
Разъяснение привел портал Объясняем.рф.
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