Может ли военный пенсионер получать гражданскую пенсию

Человек должен:

Быть зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования — то есть иметь СНИЛС.

Достичь пенсионного возраста — в 2024 году это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин — либо иметь право на досрочную пенсию: например, из-за работы на Севере.

Накопить гражданский стаж, который не учитывается при назначении военной пенсии. В 2024 году он должен быть не меньше 15 лет.

Набрать нужное количество пенсионных баллов, в текущем году — 28,2.