₽ Заказать рекламу
Пенсии

Может ли военный пенсионер получать гражданскую пенсию

Получать гражданскую пенсию вместе с военной можно, но только если соблюдено несколько условий.

Человек должен:

  1. Быть зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования — то есть иметь СНИЛС.

  2. Достичь пенсионного возраста — в 2024 году это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин — либо иметь право на досрочную пенсию: например, из-за работы на Севере.

  3. Накопить гражданский стаж, который не учитывается при назначении военной пенсии. В 2024 году он должен быть не меньше 15 лет.

  4. Набрать нужное количество пенсионных баллов, в текущем году — 28,2.

  5. Получать пенсию от силового ведомства за выслугу лет или по инвалидности.

Если не хватает стажа для назначения гражданской пенсии, можно ее оформить, если доплатить страховые взносы в СФР за недостающие годы.

Разъяснение привел портал Объясняем.рф.

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: кабмин отменил постановление 1933 года, в Курске отказались от ЕГЭ, а россияне готовятся к шестидневной рабочей неделе

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пенсии

Может ли военный пенсионер получать гражданскую пенсию

Получать гражданскую пенсию вместе с военной можно, но только если соблюдено несколько условий.

Налоговые споры

Дробление бизнеса: 15 апреля суд вынес решение по делу Блиновской

Арест имущества и помещение под стражу Елены Блиновской всколыхнули мир инфобизнеса. Налоговые претензии к королеве марафонов составили более миллиарда рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

Суд ликвидировал банк «Гефест»

У банка «Гефест» отозвали лицензию 28 февраля 2024 года. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам 93% компенсаций.

Бесплатно с Хранение документов

Сроки хранения электронных документов в 2024 году

Разберем, сколько нужно хранить налоговые, бухгалтерские и кадровые документы в электронном формате.

Сроки хранения электронных документов в 2024 году
Экономика России

Для биотехнологий введут налоговые стимулы

Путин поручил правительству принять меры налогового стимулирования для развития биотехнологий.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Поиск работы бухгалтеров

Секреты успешного собеседования для бухгалтеров: как подготовиться и произвести впечатление

Давайте вместе разберемся, какие наиболее часто задаваемые вопросы на собеседовании бухгалтеру и дадим рекомендации по подготовке к ним.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Экономика России

Стоимость пасхального набора выросла: на сколько

За кулич, творожную пасху и десяток яиц покупатели заплатят в среднем больше 1,1 тысячи рублей. Динамика цен на эти продукты обогнала официальную инфляцию.

3
Наталья Горячая
НДС

Право на вычет: НДС с консультационных услуг

Как часто вы заказываете подготовку и проведение технических презентаций, мастер-классов и семинаров с элементами обучения сотрудников отдела продаж?

ФСБУ НМА

❓ Как учитывать нематериальные активы со сроком менее 12 месяцев

По ФСБУ 14/2022 одним из признаков НМА является предназначение для использования этого актива в течение периода более 12 месяцев. А если срок меньше 12 месяцев – как его учитывать?

Интернет и IT

Систему «Антифрод» подключат к голосовым вызовам через интернет

Роскомнадзор будет следить за мошенниками, которые пытаются дозвониться до пользователей в популярных мессенджерах.

Ведение бизнеса

Затраты на ж/д перевозки сельхозпродукции снизятся

Кабмин и РЖД начали работу над снижением затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции по железной дороге.

Разборы законов

1 261
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Импорт

Властям предложили создать реестр импортных видеоигр

Чтобы устранить с рынка серых импортеров, которые не платят НДС и таможенные пошлины, дистрибьютеры игр предлагают создать реестр одобренных видеоигр и их импортеров.

13
Ведение бизнеса

Knauf передаст свой бизнес в РФ местным менеджерам

После 30 лет работы в России немецкая компания Knauf решила закончить работу в стране.

Кредитование

Кредиты на сельское хозяйство в новых регионах станут более доступными

Такое поручение дал президент по итогам рабочей поездки в Ставропольский край.

Александр Андрианов
ФСБУ Аренда

О рисках у лизингодателя в случае досрочного расторжения договора лизинга

Как отражается операция по досрочному расторжению договора лизинга в бухгалтерском и налоговом учете? Какие могут возникнуть налоговые риски у лизингодателя?

Инвестиции

СПБ Биржа будет снова работать с подсанкционными российскими брокерами

Брокеры, которые попали под санкции, получат доступ к торгам, чтобы розничные инвесторы могли участвовать в IPO российских компаний.

Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как повысить стоимость бизнеса при его продаже. Советы эксперта

Для увеличения стоимости бизнеса при его продаже рекомендуется обратиться к профессиональному оценщику. Он определит точную стоимость бизнеса с учётом его доходности, ситуации на рынке и внешних факторов, которые могут влиять на бизнес-процессы.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Клерк Бизнес
Реклама

Акция 3+1 только до конца апреля!

Оформи тариф на рекламную кампанию на 3 месяца и получи дополнительный месяц гарантированных лидов в подарок!

Акция 3+1 только до конца апреля!

Интересные материалы

Общество

Цифра дня. Про праздники и перезагрузку

Большинство работающих россиян успевает отдохнуть и «перезагрузиться» в майские праздники.

Цифра дня. Про праздники и перезагрузку
1